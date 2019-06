Jovem é assassinado a tiros no bairro Cidade Nova

As facções voltaram a agir na capital, mais uma morte com requintes de crueldade foi registrada na noite desta terça-feira (4). O jovem Lucas Felipe da Silva, de 24 anos, foi executado com vários tiros na rua Sertanejo, no bairro Cidade Nova, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Lucas trafegava em sua bicicleta pela rua, quando homens não identificados em uma carro modelo Cherry de cor prata se aproximaram e um deles de posse de uma arma de fogo efetuou cerca de 9 tiros em direção da vítima. Três dos projeteis acertaram Felipe, na boca, peito e costas. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, o jovem já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística. No local foi constatado várias cápsulas de pistola ponto 40.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.