Irmã de criação de menino esquartejado tem medo da presença de homens

É o que relata Walder Galvão, do Correio Braziliense, acerca do esquartejamento do pequeno Rhuan Maycon, de 9 anos. Ele foi morto em Brasília no último fim de semana, causando grande comoção na capital federal e no Acre, onde vive parte da família.

Rhuan tem uma irmã de criação e, segundo o Correio, o pai da menina, o agente penitenciário Rodrigo Oliveira, saiu do Acre e veio buscar a filha. No entanto, ela foi ensinada a ter medo da figura masculina e precisará passar por tratamento psicológico para se reaproximar dele.

Leia a reportagem completa AQUI.