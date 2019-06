Ex-presidiário é preso com arma de fogo no bairro Capoeira, em Rio Branco

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 4, para afirmar que com a saída de Alysson Bestene do cargo de secretário de saúde para a entrada da médica Mônica Feres, do Distrito Federal, abre espaço para que o governo do Acre terceirize a saúde.

“A vinda da médica de Brasília representa o passaporte da terceirização da saúde do Acre. O governo criou o roteiro. Criou o roteiro, não apresentou o devido cartel. Retirou o secretário, não mostrou o cartel que tem lá. O governador sequer conversou com o sindicato, com os enfermeiro, com médicos, com os profissionais”, disse o parlamentar.

Leite questionou ainda o fato do governador não ter escolhido um profissional do Estado para comandar a saúde do Acre. “Porque não procurou um profissional aqui no Acre? A gente sabe que é trazer a experiência da OS de Brasília. Mais uma vez o governo está metendo os pés pelas mãos. O governo mais uma vez está confrontando os próprios servidores. Tantas pessoas no Acre com olhar próprio para gestão, mas não foram ouvidos”, salientou o parlamentar.