“Eu acredito na justiça do meu país”, diz José Alex sobre habeas corpus concedido pelo STJ

Um grave acidente tirou a vida do estudante Cristiano de Souza Melo, de 6 anos, a criança foi atropelada por uma caçamba na rua João Amâncio, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Cristiano havia saído da escola João Paulo II e estava a caminho de casa, enquanto caminhava na rua João Amâncio, o condutor do caminhão de placa MZR-3159 de cor vermelha, que presta serviço para prefeitura, trafegava na Estrada da Sobral no sentido bairro-centro, fez rapidamente uma conversão a direita entrando na rua e atropelou Cristiano. A criança entrou debaixo do caminhão e a roda traseira esmagou a cabeça da vítima. O condutor permaneceu no local durante alguns minutos e depois saiu do local com medo de alguma agressão.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer pela criança que já se encontrava morta.

Policiais Militares do 3°Batalhão isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Moradores cobram das autoridades competentes, calçadas e asfalto no bairro.

“Eles só aparecem aqui em época de eleição, se tivesse calçada na rua não teria ocorrido o atropelamento”, disse uma moradora que não quis se identificar.