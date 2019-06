Em Cruzeiro do Sul, Gladson diz que por ele “acabaria com todos os Cargos Comissionados”

Durante o lançamento do Censo Escolar 2019 no Teatro dos Nauas, nesta terça-feira, 4, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli anunciou que vai chamar no segundo semestre os 200 professores aprovados no Concurso Público para Cadastro de Reserva. Ele afirmou ainda que vai realizar concursos que efetivamente, convoquem de imediato os aprovados e enfatizou que por ele só trabalharia com concursos e acabaria com os Cargos de Confiança. “É muita confusão e cada nomeação se torna um problema maior do que qualquer outro de nossa gestão”.

Sobre a afirmação do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ao ac24horas de que ainda não tinha visto a cor da tinta da caneta de Gladson, o governador afirmou que “se o problema é tinta agora ele vai ver é tinta mesmo”.

Gladson citou obras que serão executadas em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul e que devem custar mais de R$ 40 milhões: a recuperação de ramais – que será feita em duas etapas, o Anel Viário que interliga Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, a construção de uma orla do Rio Juruá.

Outro projeto do governador é a construção de unidades habitacionais, onde governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul dividem as atribuições. ” Aí vamos ver como será, mas a ideia é que a gente entre com toda a estrutura e a prefeitura com as casas, que serão destinadas a população de baixa renda indicadas pelas secretarias de Bem Estar Social do Estado e de Cruzeiro do Sul” conclui o governador.