Eleitorado do Acre cresce 1,96% em um ano

Prestes a alcançar 100% de seus eleitores com a revisão biométrica o Acre apresentou crescimento de 1,96% em seu eleitorado entre abril de 2018 e abril de 2019, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em abril do ano passado eram 542.304 e no mesmo mês de 2019 o número chegou a 552.950, aumento que é o segundo maior da região Norte no período, perdendo apenas para Roraima, onde os eleitores aumentaram 3,62%.

Rio Branco, que concentra a maior parte do eleitorado, já tem 100% dos eleitores votando por biometria. No País, segundo o TSE, mais de 98,7 milhões de cidadãos já realizaram o cadastro de suas impressões digitais na Justiça Eleitoral, o que corresponde a 67,65% do total dos 145,9 milhões de eleitores do país. Até o final do ano que vem, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão realizar a biometria, de acordo com a lista de localidades que integram a etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica. O objetivo da Justiça Eleitoral é cadastrar biometricamente nesta etapa 35 milhões de cidadãos.