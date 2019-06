Município de Cruzeiro do Sul terá núcleo do Hospital de Amor

A partir de outubro deste ano, o Hospital de Amor, que já foi conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, terá um núcleo fixo em Cruzeiro do Sul, que vai funcionar ao lado do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá.

O representante do Hospital no Acre, João Paulo Silva e um grupo de médicos oncologistas, estão em Cruzeiro do Sul, fazendo o levantamento da estrutura física e do fluxo “para avaliar a realidade local com suas peculiaridades”, explica João Paulo, citando que o núcleo em Cruzeiro do Sul vai atender mulheres de Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

No núcleo haverá um mamógrafo digital e um aparelho de ultrassonografia para exames pélvicos e de mama. Além da coleta para exame de PCCU, também serão feitas biópsias. As pacientes só serão encaminhadas para Rio Branco se houver alteração na biópsia.

Para atender a demanda local, também em outubro, antes da instalação do núcleo, uma das duas carretas do Hospital de Amor, fará atendimento em Cruzeiro do Sul. Na carreta, que conta com mamógrafo e salas de coleta, serão feitas 70 mamografias diárias e 50 exames de PCCU.

A instalação do núcleo e a vinda da carreta serão feitos por meio de convênio entre o Hospital do Amor e o governo do Estado.

O diretor, João Paulo Silva, cita que nos próximos três meses todos os profissionais que atuarão no Hospital do Amor, serão capacitados e que em seguida começa o atendimento efetivo das mulheres acreanas, incluindo as do Vale do Juruá.