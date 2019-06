Carnavale 2019 terá banda Chiclete com Banana na atração principal

Nesta edição de um dos maiores carnavais fora de época do Estado, uma banda de renome nacional será a atração principal da festa. O Carnavale 2019 terá no palco a banda baiana Chiclete com Banana como a principal atração da festa. O evento já é tradicional e reúne milhares de foliões no município de Brasileia.

Este ano, o Carnavale vai ocorrer nos dias 5,6 e 7 de julho, nos arredores da praça Hugo Poli, centro do município.

Além da atração principal, o evento contará com participações de músicos e cantores locais, tanto do interior, como da capital.

Os organizadores da festa estão otimistas com relação ao público em 2019. A banda Chiclete com Banana vem com sua nova formação, com o cantor Khill, ex-integrante da banda Patchanka, como novo vocalista do grupo.