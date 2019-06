Boliviana é presa ao tentar entrar no Brasil com 1 kg de cocaína presa ao corpo

A previsão meteorológica do Sistema de Proteção da Amazônia para esta terça-feira, 4, aponta que a massa de ar seco de origem polar vai predominar em todas as regiões do Estado. Após passagem de friagem vinda do Sul, o Acre terá um dia de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas na região do Vale do Juruá.

Na capital, o dia também será de sol. Durante a madrugada e noite as temperaturas ficam mais amenas. A previsão do tempo é de céu variando de parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva.

Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 21°C e máxima de 30°C.