Bestene diz que Alysson não foi sua indicação para saúde e que sobrinho não teve autonomia na pasta

O deputado José Bestene (Progressistas) desabafou na sessão desta terça-feira, 4, na Assembleia Legislativa após a repercussão da saída de seu sobrinho, o odontólogo Alysson Bestene, que foi destituído do cargo pelo governador Gladson Cameli para dar lugar a médica pediatra Mônica Feres. O parlamentar afirmou que a indicação de seu sobrinho não foi sua. “Sempre as pessoas ligam a indicação do Alysson como se fosse uma indicação minha. Eu posso falar a vocês, que eu já estive na saúde, já fui gestor e já aprendi muito. Pelo que percebo que já demos conta do sistema”, disse.

Bestene negou que as tratativas de cargos ocorria na Mansão no bairro Habitasa e afirmou que todos os seus indicados são com critérios técnicos. “Eu vi uma reportagem que tudo era tratado na mansão. Eu não faço isso em lugar nenhum. Eu respeito as pessoas. Eu respeito a vida pública. Por onde passei, eu servi. Tenho trabalho prestado. O Alysson é uma pessoa de bem, um bom profissional. Infelizmente ele não pode montar a equipe dele. A Saúde não se faz com politicagem. Ou o secretário tem liberdade para indicar os profissionais ou terá uma passagem muito rápida na saúde”, enfatizou o deputado.

“Eu volto a afirmar que os cargos que tem lá podem levantar quem indicou. Eu chamava atenção do governador para o tipo de situação que isso criava. As unidades foram indicadas por outras pessoas”, revelou Bestene, que afirmou que ao contrário de Alysson, a nova gestora da Saúde terá autonomia necessária para gerenciar a saúde.

O parlamentar voltou a reafirmar que nunca exerceu influência na Sesacre. “Eu não ia na Secretaria de Saúde. Eu sempre usava uma pessoa amiga para levar ao secretário a reclamação da população. Eu não tenho nenhuma vaidade. A indicação não foi minha. Inclusive nós sabemos que saem nomeações para saúde e muitos querem me responsabilizar. Eu não tenho feito isso. As indicações são feitas por pessoas técnicas. Eu acho que na vida pública o crédito e o respeito tem que dado assim”, disse o parlamentar demonstrando descontentamento sobre reportagem do ac24horas que retrata que ele exerce grande influência na gestão de Alysson.