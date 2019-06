Aleac aprova alteração na lei e congela salário de Gladson em R$ 35 mil e secretários em R$ 24 mil

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou por unanimidade na tarde desta terça-feira, 4, a alteração da lei N° 3.471 de 26 de dezembro de 2018, que fixa o subsídio do governador, vice-governador e dos secretários de Estado. O pedido foi encaminhado pelo governador Gladson Cameli na semana passada por Ofício a Mesa Diretora solicitando a desvinculação de seu salário que corresponde a 100% do salário de um desembargador do Tribunal de Justiça do Acre.

Atualmente, o chefe do Palácio Rio Branco e um magistrado da Corte Estadual recebem R$ 35 mil de salário. O salário de um desembargador do Acre corresponde a 90,25% do vencimento de um Ministro do Supremo e toda vez que ocorre um aumento na mais alta corte do país, os magistrados acreanos são beneficiados e consequentemente se cria um efeito cascata nas contas públicas aumentando os vencimentos dos chefes do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

Com a medida, os vencimentos de Cameli e seus secretários, que correspondem a 70% do salário do governador, ficarão congelados. Um secretário de Estado recebe mensalmente 24 mil. Em 2018, na gestão de Sebastião Viana, os gestores das secretarias recebiam R$ 21 mil.