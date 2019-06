Vacina contra gripe é para toda a população do Acre a partir desta segunda-feira

Um homem ameaçava o próprio irmão com um terçado quando a Polícia Militar o abordou no bairro Floresta, em Rio Branco. Na revista, os PMs acabaram encontrando uma arma de fogo municiada.

O aviso de que um homem ameaçava a família de posse de arma branca foi dado pelo Ciosp. Os militares foram autorizados a entrar na residência e localizaram no quarto do suspeito, a arma branca utilizada para fazer as ameaças. Os policiais apreenderam ainda um revólver calibre 22 com 27 munições. O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.