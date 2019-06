Rio Branco sedia Circuito Nelore de Qualidade dias 10 e 11

Operações de combate à sonegação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) realizadas nos primeiros quatro meses de 2019 no Acre recuperaram no R$ 2.037.061,28 para os cofres públicos.

No país, nos quatro primeiros meses de 2019, R$ 2,06 bilhões para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O resultado é 35,81% superior ao alcançado no mesmo período de 2018, quando o valor recuperado foi de R$ 1,51 bilhão.

Os valores recolhidos entre janeiro e abril decorrem principalmente de ações de fiscalização realizadas pelos auditores-fiscais do trabalho em empresas que deixaram de depositar os valores devidos nas contas vinculadas dos seus empregados.

As maiores recuperações deste começo de ano foram em São Paulo (R$ 323 milhões), Rio de Janeiro (R$ 178 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 116 milhões) e Minas Gerais (R$ 115 milhões).

Saiba quanto Estado recuperou ao FGTS: