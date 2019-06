Moradora reclama que pagou por serviço há 47 dias e Depasa até hoje não apareceu

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) o edital que abre inscrições para o Credenciamento e Habilitação para empreendimentos, artesanato e ambulantes que pretendem comercializar produtos e bebidas não alcoólicas na feira de agropecuária do Acre, a Expoacre 2019.

O edital, assinado pela secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Estado vai selecionar 267 candidatos por meio de sorteio. Este ano, a Feira de Exposição terá como tema ‘Empreender para Crescer – Alimentação Popular Tradicional’.

Para concorrer a uma vaga, é necessário que o comerciante faça parte de uma destas categorias de permissionários: Grupos de Economia Solidária composta por: associações, cooperativas, movimentos, uniões e participantes de feiras, inscritos no CNPJ; Empreendedor Autônomo com MEI; Artesão – Trabalhador Manual com MEI; Loja do Artesanato – Artesão com MEI/CNPJ e Ambulantes com MEI.

Vagas

As mais de 200 vagas estão divididas entre: 67 para o setor de alimentação; 30 para artesanato manual; 20 para lojas de artesanato; e 150 para ambulantes.

Como participar

As inscrições serão realizadas, pessoalmente ou por procuração no caso de expositores do interior do Estado, na sede do SEBRAE/AC, localizada na Avenida Ceará, nº 3693, Bairro Abrahão Alab, no período de 10/06 a 14/06/2019, no horário das 8h às 14h.