Mâncio Lima abre hoje (3), inscrição para 25 vagas no Asinhas da Florestania

A Prefeitura de Mâncio Lima abre nesta segunda-feira (3), novo processo seletivo simplificado para preencher 25 vagas de nível médio no Programa Asinhas da Florestania. Os selecionados irão atuar nas zonas urbana e rural do município.

As oportunidades são para os cargos de assistente educacional (14 vagas), tradutor/intérprete de libras (2 vagas) e agente pedagógico (9 vagas). O salário é de R$ 998,00.

As inscrições podem ser feitas no Teatro/Casa de Cultura Márcia Alencar, localizado na Avenida Japiim, S/N, Centro, no horário das 7h30min às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Saiba mais AQUI.