Governo faz apelo para que fornecedores participem das listas de licitações do Estado

Depois da Saúde, outro grande problema que a gestão de Gladson Cameli vem enfrentando é com relação à credibilidade do governo para com os empresários do próprio Estado. Segundo o governador, os fornecedores estão evitando receber demanda do Estado por medo de não receber. A lista de licitação para o fornecimento de combustível para o Deracre, por exemplo, já desertou duas vezes, ou seja, nenhum fornecedor quis se candidatar.

Depois de passar a semana recebendo pepino e abacaxi para descascar, Gladson decidiu fazer um apelo aos fornecedores durante o programa de rádio ‘Fale com o Governador’, na manhã desta segunda-feira (03). Ele deu razão para os fornecedores que, neste primeiro momento de governo, ainda não confiam totalmente na atual gestão, já que passam maus bocados com a gestão anterior.

“Agora quero encorajar os fornecedores a entrar nas licitações do Deracre. Estamos cuidando com zelo para que todos que ganhem as licitações e que estejam em situação regular, recebam corretamente. O Estado o estado vai pagar”.

O governador ressaltou que está tentando colocar em prática tudo o que falou durante a campana eleitoral, inclusive no que diz respeito a pagamento. “Todos os fornecedores que ainda tenham dinheiro para receber da gestão passada e estiverem dentro da lei, podem nos contatar para que possamos fazer um levantamento da dívida e paga”.

A ideia de Gladson é resgatar a credibilidade do governo e injetar dinheiro na economia do Estado. “Vamos fazer um cronograma de pagamento. A dívida com os fornecedores chega aos R$ 250 milhões, mas esse número aumento todos os dias”, garante Cameli.