Eu, Dominique e o Manoel Julião

Depois de uma peleja inútil com um babaca terraplanista de Pilar do Sul vou aliviar a tensão comendo um peixe que meu amigo Janes e a esposa Vanderleia me oferecem no conjunto Manoel Julião. Vou de busão, pois não estou a fim de topar com motoristas de aplicativos que também acham que a terra é quadrada e tem muitos deles neste mercado de trabalho cada vez mais precarizado. O ponto de ônibus fica nos fundos do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Só tem duas pessoas no ponto, um homem magro e de boné e uma garota ao telefone. Ela fala, fala e fala e quando desliga olha pra mim e diz,

– Nossa!!! nem parece que passei a noite em claro de tão ligada que estou.

-Humm, onde foi o piseiro?

-Ahahahah Foi no Pronto Socorro.

-Desculpa aí, meus sentimentos, quem está dodói?

-Meu avô está dodói, ele está bem ruinzinho.

-Ele tem quantos anos?

-84 muito bem vividos, foi soldado da borracha.

O nome dela é Dominique, um nome francês que pode batizar tanto homem como mulher, unissex, bissex, ou multigênero, coisas que os terraplanistas custam a compreender. Ela usa aparelho nos dentes e eu dou-lhe 23 anos, mas tem 24. Mora numa chácara da estrada de Porto Acre, um pedaço do que foi a colônia de seu avô, repartida entre os tios.

Dominique tem o olhar entusiasmado que só os jovens bem resolvidos possuem, o olhar que só de olhar levanta o ânimo de quem é olhado. Dominique joga os dois pés sobre o banco da guarita e me fustiga com o olhar de quem pretende se alongar no assunto.

Ela espera o ônibus para Porto Acre, eu para o Manoel Julião. Dominique dá aulas para jovens e adultos numa escola noturna da Vila do Incra e mora numa chácara no km tal da estrada de Porto Acre. Sua casa tem três varandas e nos fundos tem um jirau. Tem seis pés de mangueiras na frente e uma floresta no quintal.

O ônibus para o Manoel Julião nunca chegou tão rápido.

Dominique, que Deus dê longa vida ao seu avô e aos demais seus.

Original na página pessoal de João Maurício