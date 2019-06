O novo governo do Acre vem se arrastando desde que assumiu entre encontros, desencontros, nomeações e exonerações. Muita fofoca e futrica política. Mas, aos poucos vai superando as dificuldades iniciais de adaptação depois de 20 anos de gestão do PT. Percebe-se um Gladson Cameli mais focado na gestão, principalmente depois de, à duras penas, ter se entendido com a sua base de sustentação política na Assembleia Legislativa.

O governador Gladson Cameli (Progressista) sabe que só tem uma maneira de alcançar êxito na gestão que tanto deseja: Obras, muitas delas! Com o início da crise econômica em 2014, que perdura até aos dias de hoje, o Acre mergulhou na estagnação. Mover a alavanca do crescimento econômico é o maior desafio. Para decepção dos que defendem o tal “estado mínimo” o Estado é a locomotiva da economia como disse o PT. O governo é o responsável por puxar todos os vagões da indústria, dos serviços, do comércio, da construção civil, da agricultura. No Acre só a pecuária anda com as próprias pernas.

Gladson tem que fazer a máquina que estava completamente parada funcionar. A parceria com as prefeituras e as obras de recuperação de algumas rodovias estaduais e ramais começa a animar as pessoas. Foi o que se viu no Vale do Acre este final de semana. Melhorar a Saúde, Segurança e Educação é um processo permanente. A construção civil, estradas, pontes, ramais e outros serviços exige muita agilidade, rapidez por parte do governo. São mais de 100 mil pessoas no Acre desempregadas ou vivendo do subemprego. Ele, o vice, três senadores, sete deputados federais e dezoito deputados estaduais foram eleitos para resolver os graves problemas do Estado que, segundo diziam na campanha eleitoral, deixados pela gestão passada. A tarefa é grande, o tempo curto. Mãos à obra! Chega de conversa!

. O atual quadro de deputados estaduais vai mudar muito até o fim da legislatura, não é só o deputado Josa da Farmácia que está com o anzol na boca.

. Tem peixes maiores que foram para debaixo da pausada, mas o anzol virou pra cima e vazou no olho.

. Conversa que ouvi…

. …de advogados nos corredores do poder.

. Pela andar da carruagem, na Câmara Federal também!

. Numa eleição quase todo mundo compra votos, a questão é não ser flagrado!

. Foi o que me disse um presidente de partido acostumado às campanhas eleitorais no Acre.

. Segundo ele, uma das mais sujas foi a de 2014, o mercado de votos foi inflacionado pelo derrame de dinheiro.

. O eleitor que vende o voto é culpado; e tem uns que vendem para receber depois da eleição.

. Et por cause!

. Que lástima!

. Encontrei um eleitor do Gladson Cameli muito dispostos a ajuda-lo com ideias para que seu governo dê certo.

. Começou dizendo que o Gladson precisa fazer como o presidente Jair Bolsonaro e colocar militares do Exército no governo.

. Segundo esse patriota, o governador deveria começar pela Saúde, existem muitos oficiais médicos, gestores hospitalares e enfermeiros que, nomeados em lugares estratégicos, ajudariam o Alisson na gestão.

. Outro setor importante seria o de estradas e ramais, nesse caso chamaria o Batalhão de Engenharia e Construção do EB.

. Sei lá, vai que cola!

. Criticar a gestão da prefeita Socorro Neri (PSB) é uma coisa, agora, chamá-la de desonesta é crime de calúnia, injuria e difamação.

. Consta que ela entrou no Juizado Especial pedindo indenizações por danos morais.

. Não sei quem é, mas vai juntando o dinheiro porque já perdeu.

. Só pode chamar alguém de ladrão ou corrupto se tiver provas cabais!

. Convenhamos, a prefeita Socorro Neri até que se prove o contrário é uma mulher íntegra, honesta.

. Criticar o atendimento básico de saúde, por exemplo, pode!

. As UPAS estão superlotando com atendimentos que devem ser feitos em centros e postos de saúde administrados pela prefeitura.

. Essa semana as comissões da Assembleia Legislativa estarão movimentadas, chama a Evelena!!

. A CPI da Energisa está mais para a esquadra de Cabral na costa da África, sem vento!

. Agora, sem vela e sem vento está também a CPI dos Consignados!

