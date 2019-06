Presidente Bolsonaro pretende dobrar pontos para suspensão de Carteira de Habilitação

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e o Sistema S (Sesi, Senai, Senac e IEL), concluiu na noite do último sábado, 01, o projeto ‘Caravana do Desenvolvimento’. A ação certificou mais de mil alunos que participaram dos mais de 32 cursos oferecidos pelo órgão à população do município. Os participantes tiveram acesso a cursos nas áreas de conhecimento de tecnologia e inovação.

Para o prefeito Mazinho Serafim (MDB), o projeto é uma conquista para toda nossa população de Sena Madureira, já que agora, certificados, os alunos que passaram pelos cursos terão novas oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. “Quem ganha com os cursos ofertados são os moradores da cidade. Temos a certeza que essas pessoas terão a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho através do empreendedorismo, colocando em prática tudo o que foi ensinado pelos professores”, afirma. A deputado Meire Serafim [MDB] foi uma das idealizadoras do evento e esteve ao lado do marido durante toda a programação.

A solenidade ocorreu na Quadra Poliesportiva Aurino Anute Brito, no bairro da Pista. Os cursos abrangeram alunos jovens e idosos, entre seu Floriano José da Silva, de 82 anos – aluno mais experiente da Caravana, e Geovana Ferreira, de 14 anos.

A adolescente se sentiu privilegiada com o aprendizado que recebeu e garante que o curso que frequentou “significou muito porque fez com que eu confiasse mais no meu potencial e me ajudou a me sentir mais capaz. Interagi bastante durante as aulas e isso fez com que eu melhorasse meu desempenho nas apresentações de trabalho na escola”.

Já seu Floriano destacou que a capacitação oferecia aos moradores do município vai fazer com que a população desenvolva a abertura de novos meios de geração de emprego e renda na cidade. “Através desses cursos podemos continuar trabalhando com honestidade e colocando em prática tudo que aprendemos e o que nos foi ensinado com tanta dedicação”.

O presidente da Fieac, José Adriano, agradeceu a receptividade com que Sena Madureira acolheu o projeto e desejou sorte e bons frutos ao trabalho dos alunos que ganharam novos conhecimentos. “Nos sentimos privilegiados de atender a população desse município, que sempre nos recebe tão bem. Agora, a cidade abre novas oportunidades de desenvolvimento e estamos dispostos a auxiliar esse crescimento”, disse.