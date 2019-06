Balanço final mostra que Acre não saiu dos piores em cobertura contra gripe

As inscrições vão do dia 4 a 7 de junho. Qualquer pessoa que tenha feito o Enem em 2018 e tenha certificado do ensino médio pode concorrer

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está ofertando 240 vagas em seis cursos superiores nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso a partir do 2º semestre de 2019. Interessados em concorrer às vagas devem ter concluído o ensino médio e feito a última prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2018). As inscrições são entre os dias 4 e 7 de junho e devem ser feitas pelo site do Sisu, em http://sisu.mec.gov.br/. Todos os cursos ofertados no Ifac são gratuitos.

O campus Rio Branco, localizado no conjunto Xavier Maia, está oferecendo vagas para os cursos de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos Escolares e Licenciatura em Ciências Biológicas. Em Xapuri, o Ifac deve abrir duas turmas nos cursos superiores de Tecnologia em Agroecologia e Tecnologia em Agroindústria. Por último, o campus Tarauacá vai ofertar 40 vagas no curso, inédito no Acre, de Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Para se inscrever na seleção é preciso ter participado da edição de 2018 do Enem e obtido nota maior ou igual a 1 na redação. A média geral no conjunto de provas também deverá ser maior ou igual a 1 ponto. No ato da inscrição, o candidato deve especificar, em ordem de preferência, suas duas opções de vagas junto às instituições de ensino superior participantes do Sisu e a modalidade de concorrência.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 10 de junho, pelo site do Sisu. O candidato aprovado deverá realizar sua matrícula no Registro Acadêmico do campus do Ifac para o qual foi selecionado entre os dias 12 a 17 de junho.

O edital do processo seletivo 2019.2 pode ser encontrado acessando, no site do Ifac, a página Editais, Ensino, 2019.