Ambulâncias do Samu param no pátio do PS por falta de maca

Motoristas, técnicos, enfermeiros e médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) denunciaram na tarde desta segunda-feira (03), a reportagem do ac24horas, que várias ambulâncias do Samu encontram-se paradas no Pátio do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) por falta de maca.

Os pacientes que são atendidos com urgência pelo Samu nas ruas da capital, a maioria são levados ao Pronto Socorro, e as ambulâncias estão sendo obrigadas a esperar mais de 2 horas no pátio do hospital por não possuir maca, pois os paramédicos não podem deixar os pacientes no chão do Huerb.

A reportagem flagrou a Ambulância 01 do Samu, que esperou 1h5min por uma maca e registrou o desabafo do motorista e socorrista do Samu, Otacílio Barbosa do Nascimento, 52 anos. “Pela primeira vez depois de 15 anos de Samu, isso acontece, três viatura inclusive a de suporte avançado estão paradas no pátio do Pronto Socorro por falta de maca, isso é um absurdo”, desabafou Otacílio.

A reportagem do ac24horas tentou entrar em contato por telefone com o Secretário Alysson Bestene, mas não obteve êxito. Tentou também contato com governador Gladson Cameli, e uma secretária atendeu o celular e disse que passaria o recado ao governador que estava almoçando.