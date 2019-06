Pequenos negócios do Acre abriram mais de 370 empregos com carteira assinada em abril

As microempresas do Acre geraram 371 novos empregos formais em abril, levando o Estado à 21ª posição no ranking criado pelo Sebrae para mostrar o desempenho das MPEs brasileiras na formalização do trabalho. São Paulo lidera essa ranking com 29.253 novos postos.

O ranking está baseado nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Com isso, levando em conta que o Acre vem amargando más notícias na geração de emprego com carteira assinada, é possível dizer que o desempenho positivo das MPEs as levam ao patamar dos mais relevantes segmentos da economia local.

No País, no acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, os pequenos negócios abriram quase 300 mil novos postos de trabalho. As médias e grandes corporações criaram apenas 20,3 mil novas vagas. Entretanto, o saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas nos primeiros quatro meses deste ano ainda está 14,4% abaixo do saldo gerado por eles no mesmo período do ano passado.

O desempenho do Acre em abril foi melhor que Alagoas e Tocantins, por exemplo -e muito melhor que o do Rio Grande do Sul, o último do ranking. Os gaúchos desempregaram ao invés de contratar.