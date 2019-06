Operação verão no município de Brasileia avança com obras na área urbana e rural

A Prefeitura de Brasileia realiza várias frentes de trabalho na área de infraestrutura tanto na área urbana quanto na zona rural da cidade. São serviços de pavimentação, recuperação, melhorias e limpeza de ruas, ramais, pontes e bueiros. A ação faz parte da Operação Verão, iniciada dia 4 de maio, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras.

O pacote de serviços da Operação Verão inclui ainda ações de tapa-buracos, limpeza de ruas, parques e praças, desobstrução de rede de drenagem e iluminação pública. Os trabalhos iniciaram pelos bairros Ferreira Silva e José Moreira onde foram realizados desde serviços de limpeza de bueiros até reposição da iluminação pública.

O objetivo da Operação Verão é melhorar a malha viária da cidade, garantindo tráfego de qualidade para os munícipes e visitantes de Brasileia.

Segundo o secretário Municipal de Obras, Carlinhos do Pelado, a prefeitura busca garantir serviço de boa qualidade assegurando que as 600 toneladas de massa asfáltica alcancem a cobertura total das ruas a serem trabalhadas previstas no cronograma.

Planejamento e eficiência na gestão

A gestão da prefeita Fernanda Hassem tem inovado e buscado parcerias para realizar ações previstas no planejamento da administração, e assim garantir qualidade de vida para os moradores de Brasileia. Atendendo a pedido dos comerciantes e moradores, adquiriu maquinário tipo Bobcat, que realiza o serviço de limpeza da Avenida Manoel Marinho Monte. O trabalho inicia às 23h e vai até às 6h da manhã, esse será um serviço contínuo que atenderá outras ruas da cidade.

A Secretaria de Obra também realiza serviços de saneamento básico, acesso à água potável e iluminação pública.

O morador do bairro José Moreira, Antônio Francisco, fez questão de ressaltar a felicidade em ver as benfeitorias chegando ao seu bairro. “Ficamos felizes duas vezes, primeiro por ver o esforço da prefeita Fernanda Hassem em conseguir recursos para realizar melhorias nas ruas da nossa cidade. E ver a preocupação da gestão com seus moradores dentro dos bairros, trazendo benefícios já no início do verão, nós só temos a agradecer e nos colocar à disposição para contribuir com as equipes”, finalizou Francisco.

A Operação Verão também realizou melhorias na iluminação pública na Manoel Marinho Monte, pavimentação na Rua José Maria de Souza, melhorias na Praça da dona ICA, manutenção e limpeza na Rua do Banacre, instalação de caixas da rede de esgoto e rede de esgoto na rua da fábrica de gelo, limpeza e manutenção do Parque Centenário, serviço de piçarramento e instalação de rede de bueiros no loteamento Novo Horizonte, Bairro José Peixoto, Rua Núbia Farias; José Maria e Manoel Ribeiro.

Durante a semana é realizada a preparação do solo com piçarramento para que as ruas recebam o asfalto e as quintas e sextas-feiras a equipe entra com o maquinário colocando asfalto e tapando os buracos.

Serviços chegam à zona rural

O cronograma de serviços para ser executados pela Prefeitura de Brasileia já garantiu trafegabilidade e escoamento da produção para moradores de diversas comunidades rurais do município.

Segundo o morador do ramal do km 7, Antônio Braga, que reside na localidade há 40 anos, o trabalho de recuperação da via garante qualidade de vida para a comunidade. “Esse trabalho melhorou para todos os moradores da comunidade, meu pai e minha mãe que sofrem de problema de saúde tinham a maior dificuldade para ir até a cidade realizar suas consultas, teve época que nem carroça passava. Durante oito anos o ramal ficou totalmente abandonado, sem entrar nenhum equipamento. Com a benfeitoria efetuada sonho em levar nossa produção para vender na feira Maria Florêncio”, destacou Braga.

O trabalho de pavimentação, desobstrução de bueiros e reconstrução de pontes foram executadas nos ramais do quilômetro 10, 6, 7, 69 (Ramal do Picadão), Pega Fogo, Km 19, 17 ligando ao ramal do Km 26 e no quilômetro 5 (Alegria do Carmo) interligando no km 13, sentido Porongaba.

SECOM – Raylanderson Frota