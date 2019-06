Jovens são presos por tráfico de drogas no bairro da Paz, em Rio Branco

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) realizou na tarde deste sábado (1), uma operação que desarticulou um grupo varejista de drogas que atuava na região central de Rio Branco.

Na ação, o Bope prendeu dois homens comercializando e distribuindo droga. Com a ajuda do cão farejador encontraram o local onde os homens escondiam a droga estocada. “Diante dos fatos, os mesmos foram conduzidos à delegacia juntamente com o material apreendido para os procedimentos cabíveis onde permaneceram a disposição da Justiça”, informou a PM.