Homem morre após colidir motocicleta contra caminhão parado

Atrasos no pagamento de dívidas com ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 2017 e no final de 2018, contraídas na gestão anterior, deixaram o Acre inadimplente junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Porém, uma renegociação entre a atual equipe econômica da Secretaria de Fazenda (Sefaz) fez com que o governo do Estado reconquistasse o certificado de adimplente junto a ao Tesouro Nacional.

A equipe identificou as questões junto ao STN e reafirmou que as dívidas não precisaram de garantias de honra por parte da União, realçando o Acre a condição de bom pagador.

Assim, após a revisão, a STN declarou o Acre adimplente com a União, abrangendo o compromisso de todas as obrigações estabelecidas nos contratos de financiamento e refinanciamento concedidos ao Estado.

Raymson Bragado, secretário adjunto do Tesouro do Acre, explica que com o certificado, o Estado fica apto a captação de recursos para novos investimentos, já que agora há o aval para operações de crédito com concessão de garantia da própria União.

A equipe da Sefaz também já está trabalhando no Plano de Ajuste Fiscal de 2018 para a regularização de convênios do ano passado.