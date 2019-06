Game Kaxinawá já tem mais de 9,9 mil downloads

Senadora Mailza Gomes (PP) e as deputadas Jéssica Sales (MDB), Mara Rocha (PSDB) e Vanda Milani (SD) participaram na manhã desta quinta-feira (30), no Palácio do Planalto, do café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com a bancada feminina no Congresso Nacional.

Todas aproveitaram o evento para fazer fotos com o presidente e destacar em suas redes sociais a importância da defesa de um novo tempo de desenvolvimento para o país.