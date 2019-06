Dupla é presa com arma e moto roubada

Uma ação dos Policiais Militares do 2°Batalhão resultou na prisão de Tande Alexandre, 22 anos e João da Silva Cavalcante, de 18 anos, na noite deste sábado (1°) no Km 01 da BR 364 em Rio Branco.

De acordo com a polícia, ao fazer uma ronda de rotina pela BR-364, avistaram a dupla em atitude suspeita em uma motocicleta, foi feito um acompanhamento e depois uma abordagem. Durante a revista os policiais encontraram em posse de Tande e João, uma escopeta calibre 16 com 3 munições e constataram no sistema que a moto que a dupla estava era roubada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.