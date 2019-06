Terceirizados do Hospital e Maternidade de Tarauacá estão há dois meses sem salários

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Grupo Especial de Atuação para o Controle Externo da Atividade Especial, investigou o acidente que ocorreu no último dia 18 de maio- onde uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida na colisão que envolveu o policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Alan Martins, e chegou à conclusão de que o caso trata-se de um homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Em razão da conclusão de homicídio doloso, o Ministério Público solicitou a decretação de prisão preventiva do policial, que já foi deferida pelo juiz que recebeu o pedido de representação. Alan Martins foi preso nesta sexta-feira, 31, através da corregedoria da Polícia Militar. Agora, o órgão vai tomar providências para deflagrar o processo.

De acordo com as investigações do MP/AC, o policial teria ingerido bebida alcoólica por cerca de cinco horas antes de ter se envolvido no acidente que deixou uma vítima fatal. “Conseguimos informações de que ele teria passado desde as 11 da manhã ate às 16 horas num bar, onde ingeriu cerca de 30 garrafas de cerveja de 600 ml”, disse a promotora do MP, Vanessa Muniz.

Conforme as provas colhidas pelos investigadores, “o militar Alan Martins cometeu um homicídio consumado contra a vida e uma tentativa de homicídio contra a outra vitima, que sobreviveu”, declarou o procurador MP/AC, Danilo Louvisaro. Agora, o policial será denunciado numa vara de júri, onde deverá responder pelo crime submetido a júri popular.

As investigações do acidente estão praticamente encerradas, no entanto, o policial não foi submetido ao teste do bafômetro, fato que, agora, também será apurado pelo Ministério Público. “Vamos investigar sou houve uso de corporativismo pelo fato de não te havido teste do bafômetro e se ficar comprovado, também serão tomadas providencias com relação a isso”, afirma a promotora Maria Fátima Ribeiro.