Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refinarias

A prefeitura do município de Sena Madureira, em parceria com o Governo do Estado, assinou nesta sexta-feira, 31, o convênio que dará início ao mega serviço de recuperação e abertura de ramais na cidade. Ao lado do governador Gladson Cameli, o prefeito Mazinho Serafim agradeceu a parceria e ressaltou a grandiosa contribuição em investimentos para a Zona Rural e Urbana do município.

“É muito gratificante participar de um investimento como este, que vai beneficiar centenas de famílias com abertura e reabertura de ramais neste verão. Há alguns anos a prefeitura não recebia repasse algum do Estado, e agora voltamos a contar com esse auxílio, que será de grande valia para o município”, afirma Serafim.

O governador reafirmou seu compromisso com Sena Madureira: “é de suma importância compartilhar benefícios e investimentos na área dos ramais. Estamos investindo na Zona Rural para melhorar a vida das pessoas que mora aqui”. Cameli garantiu, ainda, o repasse de insumos que irão servir para a pavimentação asfalta de Sena Madureira.

Na solenidade, todo o maquinário que será utilizado ao longo desta operação foi exposto para que a comunidade testificasse o que está por vir no que diz respeito aos serviços. Todas as máquinas foram adquiridas por meio de repasses de emendas federais.

Para Lourival Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, o sentimento é de esperança de dias melhores e mais produtivos. “A gente acredita no potencial da nossa cidade, da nossa produção. O que faltava para isso ser uma realidade já não falta mais. Com essa parceria entre município e Governo nossos ramais serão beneficiados e, isso vai facilitar a vida de quem depende das estradas”, comemorou Costa.

Na ocasião, também se consolidou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para Regularização Fundiária e Ambiental. Mais um marco da atual gestão municipal que criar mecanismos de prosperidade e progresso para as famílias de Sena Madureira, tanto da zona rural quanto da zona urbana.