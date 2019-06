Petecão participa de reinauguração de quadra esportiva com a prefeita

Mara Rocha participou na manhã desta quinta-feira (30) de reunião da Bancada Feminina com o presidente da República, Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Na ocasião as parlamentares apresentaram várias reivindicações, com ênfase no combate à violência aos grupos mais vulneráveis e o pedido de atualização da lei de adoção.

Ao sair da reunião, a Deputada Mara Rocha, fez questão de destacar o sucesso da reunião. “É extremamente importante perceber a disposição de diálogo do Presidente, recebendo as bancadas temáticas. Hoje a nossa pauta girou em torno da luta contra a violência, o feminicídio e a pedofilia”, afirmou.

A parlamentar acreana destacou a presença do presidente do STF, Ministro Dias Toffoli. “A presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal possibilitou um diálogo sobre o projeto de lei que busca incentivar a adoção tardia, que é aquela que abrange crianças acima de 5 anos de idade”.

Além da bancada feminina e do Ministro Toffoli, também participaram da reunião o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno e a líder do governo na Câmara, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).