Minoru pode ir para o PDT

A disputa pelo ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, continua intensa nos bastidores. O sonho dos tucanos em tê-lo como candidato a prefeito de Rio Branco no ano que vem pode virar pesadelo. É que o Partido Democrático Trabalhista (PDT), presidido pelo líder do governo, deputado Luís Tchê, resolveu entrar na briga. De acordo com uma fonte Trabalhista, o partido já tabulou conversa com Minoru alertando que ele teria mais afinidade com os ideais do PDT do que do PSDB. Kinpara disputou uma das vagas do Senado na eleição passada obtendo expressiva votação. Ouvido pela Coluna do Astério, Luís Tchê confirmou o interesse de trazer Minoru e que, segundo ele, já houve conversas sem compromisso, apenas flerte de ambas as partes. A pergunta que se faz é: com tantos pretendentes com qual noiva Minoru Kinpara vai se casar? O prazo para desatar o noivado previsto pela legislação eleitoral é de até seis meses antes da eleição do ano que vem que acontece no dia 4 de outubro (domingo). Terá que estar filiado a uma sigla partidária.

. Uma boa parceria entre o Poder Legislativo, representado pelo presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Junior (Progressista), possibilitou a realização do curso “Liberdade de Expressão e de Imprensa no Mundo Digital: Alcance e Responsabilidades”, a ser ministrado pelo juiz de direito Giordane de Souza Dourado, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, nos dias 13/14 de junho, na Assembleia Legislativa.

. A iniciativa tem como público alvo profissionais de comunicação do Estado, parlamentares e servidores da Aleac.

. Será ministrado de forma dinâmica, divertida e com forte interação entre professor e participantes.

. Tem o objetivo de explicar os reflexos jurídicos da manifestação do pensamento e da informação no âmbito da internet, explorando sobretudo os novos desafios na matéria surgidos com a popularização das redes sociais e das novas ferramentas de comunicação como, por exemplo, o WhatsApp.

. Vamos nessa!

. Ao implicar com a indicação de Mayara Lima para a Ageac a oposição está sendo casuística na Assembleia Legislativa.

. O governo errou anteriormente na indicação (barbeiragem jurídica), mas já corrigiu o erro respeitando o Poder Legislativo.

. Ao tentar impedir a aprovação no nome de Mayara a oposição não ganha nada.

. O BUPAC saiu buiado nas últimas nomeações, quase que não sobra cargo nenhum para o governador Gladson Cameli (Progressista).

. Para quem não sabe o que é BUPAC “lai vai” a pancada:

. Bloco de Usurpação do Poder no Acre!

. Calma! Calma, que é Fake News…

. Espera aí…vou ligar para o Luís Carlos.

. Agora sim:

. Bloco Unidos Pelos Cargos no Acre!

. Errou de novo!

. Calma, que vou acertar!

. Bloco Unidos Pelo Acre (BUPAC).

. Na mosca!

. Então, tá!

. Com 18 anos de atuação no jornalismo, a profissional Andréa Zílio sempre mostrou em sua trajetória que compartilhar é algo necessário na profissão.

. Depois de ter atuado por oito anos coordenando a comunicação institucional do Governo do Acre, ela trilha por um caminho que sempre acreditou, ou de qualificação, capacitação, troca de experiências.

. Andréa participou no final do ano passado do Seminário de Comunicação e Marketing Político – Reboot, que aconteceu Brasília, como convidada do painel “Elas no Poder”, que debateu a trajetória de mulheres na vida pública, em especial na política, no qual falou de sua experiência no jornalismo e em assessoria de comunicação no Executivo.

. E no próximo dia 27, Andréa participa do Reboot Rio, que acontece na cidade do Rio de Janeiro.

. Depois disso, ela integra um time de profissionais brasileiros que participam também do Reboot Lisboa, em Portugal, nos dias 6 e 7 de junho.

. A paraense de nascimento e acreana de coração, vai falar de sua experiência na Amazônia brasileira e mediará o painel dedicado a debater o espaço das mulheres na comunicação e no marketing político.

. O evento acontecerá na Universidade Lusófona de Lisboa e certamente será uma ótima experiência entre profissionais dos dois países.

. Êxito na empreitada, colega!

. Sobre a cassação do mandato do deputado Josa da Farmácia ele deve estar morto de preocupado tomando banho do igarapé Preto.

. Um feliz sábado!