Fortaleza perde voos da Copa Airlines para a cidade do Panamá a partir de julho

A partir desta segunda-feira, 3 de junho, a Gol Linhas Aéreas, volta a a operar com voos diurnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul cinco dias da semana. Em outros dois dias, a empresa manterá operando os voos no horário da madrugada.

As segundas, terças, quartas, sextas e sábados, os voos sairão da capital para o Vale do Juruá, as 11:30 da manhã, chegando em Cruzeiro as 12:30 e retornando às 13:05. Às 14:15 o avião pousa de volta em Rio Branco.

Às quintas e domingos, o voo segue no mesmo horário: deixando a capital as 23:30 e voltando as 2:45 da madrugada.

O presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Assem Cameli, acredita que os cruzeirenses vão optar, em sua maioria, por viajar de dia. Cita que de madrugada, a neblina na região do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, causa muitos transtorno, impedindo muitos pousos e decolagens. ” Vamos ter eventos que atraem muita gente como a Expoacre Juruá, Novenário de Nossa Senhora da Glória e o aniversário do Cruzeiro do Sul e a retomada de voos de dia veio em boa hora”.