Fim da linha para o Rio Branco na Série D

No ano de seu centenário, o Rio Branco vive um dos momentos mais sombrios de sua gloriosa história.

Neste sábado em Manaus, o time sofreu mais uma goleada e está eliminado do Campeonato Brasileiro da Serie D.

A derrota para o Fast Club no estádio da Colina foi mais uma goleada. O time manauara venceu o Estrelão por 5 a 0. Os gols foram marcados por Branco e Ray duas vezes e Romarinho.

Com mais um resultado negativo, o Rio Branco faz uma campanha vergonhosa para quem já foi apontado alguns poucos anos atrás como uma das principais forças do futebol na região Norte. São cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

Sem chances de classificação, o último jogo no próximo domingo contra o Barcelona de Rondônia servirá apenas para cumprir tabela.