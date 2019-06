Deputado de Rondônia critica valores do IPVA: “são 100% mais caros que o do Acre”

O deputado Adailton Furia, do PSD de Rondônia, aproveitou de uma audiência com gestores do sistema de trânsito daquele Estado para criticar os valores do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotivo (IPVA). “Os valores do IPVA precisam ser revistos, levando em conta que Rondônia cobra 100% mais caro que o Estado do Acre”, disse Furia. E completou:

“Pagamos um dos IPVAs mais caro do Brasil. Aqui do lado, no Acre o valor do licenciamento é de R$ 64,00, enquanto Rondônia cobra R$ 130,00. Lá o valor cobra no IPVA é calculado em cima de 1% do valor do veículo, aqui 3%. Isso precisa ser ajustado. Pagamos tão caro é qual a retribuição que temos? Nossas estradas estão todas detonadas. Quando pagamos o IPVA queremos no mínimo condições de trafegabilidade”.

O rondoniense pode estar apenas empolgado: em 2017 levando em conta o valor venal do Chevrolet Onix Joy 1.0 zero km em R$ 39,1 mil o contribuinte pagou R$783. Em Rondônia, pelo mesmo modelo, o contribuinte pagou R$783. Ou seja: mesmo valor em ambos Estados.

Em 2019, O IPVA equivale a 2% do valor venal do veículo no Acre. Rondônia foi colocado pelo portal Lendico, especializado em administração, junto com Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina e Tocantins no grupo que pagará alíquota de 2% pelo IPVA de um automóvel de passeio flex de pessoa física no valor de R$ 40 mil.