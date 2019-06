Atlético e Rio Branco tentam sobreviver nas competições nacionais neste sábado

A complicada temporada do futebol acreano nas competições nacionais em 2019 tem mais dois capítulos neste sábado, 01.

Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco, sem nenhuma vitória na competição e lanterna de seu grupo com apenas um ponto, tem chances remotas de classificação e precisa da vitória para não ser eliminado na penúltima rodada da primeira fase.

O Estrelão joga contra o Fast Club, no estádio na Colina em Manaus (AM) a partir das 19 horas. Além de vencer, o Rio Branco precisa torcer contra uma vitória do Barcelona de Rondônia na partida contra o São Raimundo de Roraima para seguir com chances no campeonato.

Quem também está em situação complicada é o Atlético Acreano, representante do estado no Brasileirão da Série C. O Galo Carijó é o lanterna do grupo B com apenas três pontos em cinco jogos.

A diferença é que o Atlético ainda tem 13 rodadas para tentar voltar a brigar por uma vaga à próxima fase. A recuperação, quem sabe comece neste sábado, fora de casa.

A partir das 16 horas (horário do Acre), em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Galo encara o Juventude, que é considerado a terceira força do futebol gaúcho, atrás de Grêmio e Internacional.

Se vencer, o time acreano volta a pensar em classificação, já no caso de mais uma derrota, o planejamento começa a ser o de brigar para não cair à quarta divisão no ano que vem.