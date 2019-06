Após esquartejar criança, companheira conta em vídeo que iria fritar pele e triturar ossos

Hoje (31) o governador Gladson Cameli e sua comitiva embarcam para a cidade de Sena Madureira, onde participam do lançamento do Programa Ombro a Ombro para recuperação de ramais no Iaco e Purus. Amanhã (1/06), o governador participa da entrega de licenciamento ambiental para produtores rurais de Epitaciolândia e Brasileia.

Esse é o período em que Cameli está mais presente no Estado do Acre. Segundo levantamento feito pelo ac24horas no Portal da Transparência, nos primeiros cinco meses de gestão, o governador já viajou 10 vezes para fora do Estado, permanecendo pelo menos oficialmente, mais de 30 dias longe da terrinha.

É uma viagem a cada cinco dias. Se levar em consideração as viagens realizadas para as cidades do interior e até mesmo para fora do Estado, como no período carnavalesco e em visitas à parentes em Manaus, o governador ficou um tempo maior fora do Palácio Rio Branco do que dentro dele.

O destino mais constante nas viagens do governador foi o aeroporto Juscelino Kubisctchek, em Brasília, onde o chefe do Palácio Rio Branco participou de várias reuniões com ministros e a bancada de senadores e deputados federais.

Dois destinos internacionais exigiram maior desembolso da Casa Civil. O primeiro deles, Colômbia onde participou da Força Tarefa dos Governadores para o Clima (GCF). Depois, a convite do Itamaraty, participou da Comitiva do presidente Jair Bolsonaro no Texas, nos Estados Unidos. Os dois destinos custaram mais de R$ 16 mil aos cofres públicos, somente com o pagamento de diárias ao governador.

O desembolso total até o mês de maio somente de Cameli ultrapassa os R$ 40 mil. O governador não está recebendo diárias em deslocamentos domésticos, ou seja, para cidades do interior. Somente na viagem que fez para Xapuri, dia 21 de março, a Casa Civil desembolsou recursos de diárias ao chefe do executivo.

Nas entrevistas coletivas concedidas à imprensa, Cameli não esconde seus cruzeiros pelo país e fora do Brasil. Pelo contrário, tem pedido paciência da população afirmando que vai viajar ainda mais na busca de recursos para a economia do Estado que ele governa.

“Vou viajar mais ainda, preciso buscar apoio e recursos para tocar as obras necessárias ao desenvolvimento do meu Estado” comenta o governador.

Rocha gastou mais de 15% do orçamento de cinco meses de seu gabinete com pagamento de diárias

O vice-governador Major Rocha não fica muito atrás quando o assunto é viagens para fora do Estado. O militar já viajou 8 vezes, permaneceu 24 dias fora do Estado. As despesas ultrapassam os R$ 25 mil. As despesas com diárias do vice-governador, somadas a de assessores, ultrapassa os 15% de gastos do orçamento de seu gabinete até o mês de maio.

Rocha também tem no check-in roteiros internacionais, mas cumpriu agenda principalmente em Brasília. Somente no mês de maio, Rocha ficou boa parte do tempo representando o Estado na capital do país.

Nos últimos nove dias Rocha fez duas viagens para Brasília e uma para o Perú. Neste sábado ele encontra-se na capital federal, onde participa da convenção do PSDB – esta não é financiada pelo Estado.

As saídas constantes do governador e vice obrigam ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior a assumir a titularidade da governança do Acre. Nicolau é cunhado do governador mas tem tido um comportamento exemplar.