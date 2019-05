Vacinação contra gripe será ofertada a toda a população a partir de segunda-feira

Interessados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2019 têm até hoje (31) para realizar inscrição. O procedimento pode ser feito gratuitamente na página do Encceja Nacional. Em 25 de agosto, as provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 611 municípios.

Os participantes respondem a 30 questões objetivas, em cada uma das quatro provas, além de escreverem uma redação. O certificado de proficiência só é possível mediante o alcance mínimo de 100 pontos nas provas objetivas e de cinco pontos na redação.

Caso o participante obtenha as pontuações mínimas exigidas em cada avaliação pode solicitar a certificação do respectivo nível de ensino em secretarias estaduais de educação ou nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Quem deseja obter o certificado do Ensino Fundamental precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova. No caso do Ensino Médio, a idade mínima necessária é 18 anos.

Confira abaixo as provas a serem realizadas pelos participantes:

Encceja Ensino Fundamental

• Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação

• Matemática;

• História e Geografia

• Ciências Naturais.

Encceja Ensino Médio

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

• Matemática e suas Tecnologias;

• Ciências Humanas e suas Tecnologias;

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias.