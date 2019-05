Para esquecer recordações amargas

Não nego que sou fã do livro de Eclesiastes. Talvez um dos meus mais queridos na Bíblia. E nem é pelo amargor das palavras do Pregador (que seria Salomão), mas pela profundidade e clareza das verdades ditas ali de maneira simples e direta.

Perdi vários familiares ao longo dos últimos três anos e o luto tem me ensinado muito sobre viver. Das muitas coisas que aprendo com essas experiências, talvez a mais importante venha do Eclesiastes:

“De tudo que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarde os seus mandamentos” (Eclesiastes 12:13), sem esquecer de duas célebres palavras muito presentes no livro: vaidade, vaidade, tudo é vaidade… somos poeiras de vento…

Olhando esse mundo vasto e louco mundo, onde a amizade se esvai com um comentário de Facebook, onde irmãos de sangue brigam por um pedaço de pão e se tornam inimigos por meia dúzia de coisas que a traça corrói, me esforço para lembrar que tudo é vaidade, tudo passa, e que não somos nada além de poeira de vento.

Aprendo, acima de tudo, que para amar ao próximo, primeiro preciso amar a mim mesmo. Não, não é egoísmo. Trata-se de uma realidade simples, pois somente quando nos amamos primeiro podemos amar ao outro como a nós mesmos.

Por isso, se posso te dizer algo, digo apenas: se ame mais, brigue menos!

Dias bons a todos!

Vida que segue

Mas a vida segue e a alegria prevalece, principalmente quando tem tanta coisa boa para aproveitar na vida.

Sigamos!!

Deputado federal Alan Rick e a esposa, Michele Miranda em momento de descontração pós-agendas de trabalho no final de semana. Dois queridos amigos com quem tenho o prazer de compartilhar os dias

Só Shallow

Quem quiser que goste, mas minha pessoa não precisou ainda – graças a Deus – ouvir a versão brasileira de Shallow, a música de Lady Gaga (feat) Bradley Cooper do filme Nasce uma Estrela. Não sou muito fã de versões e se posso evitar, evito mesmo…

Cinema

Já está em cartaz no Cine Araújo do Via Verde Shopping, Rocktman o filme que conta a história de vida do cantor Elton John. Como acabou aquela promoção mara de meia entrada no fim de semana, vou assistir na próxima semana, pois como diz minha amiga Roberta Lima, “economia é meu lema”.

Legendas

O melhor é que temos sessões em horário digno (15h00 e 17h15) para quem prefere o filme legendado e diariamente na Sala Vip. Diga aí se não é uma boa notícia?

Tem mais

Mas não é só Rocktman que está em cartaz. Também se pode assistir Godzila II (inclusive com opção legendada) e claro, Aladdin, mas este só dublado. Vamos ao cinema??

Roberta Lima exibe o belíssimo cabelo todo trabalhado na nova linha “Match Liga dos Coloridos” de O Boticário

Match

Uma boa ação de divulgação tem sempre aquela provinha que a gente ama e a franquia de O Boticário no Acre nunca decepciona. Nesta quinta-feira, (30), vários colunistas sociais e influenciadores digitais foram ao Espaço Fiore Saúde e Beleza, conhecer a nova linha “Match Liga dos Coloridos”.

Beauty

A experiência não poderia ter sido melhor. A marca cumpre o que promete no que se refere a hidratação e matização do cabelo colorido. Amei demais. Gracias Jackie Pinheiro pelo convite.

Mirla Miranda foi a aniversariante do último dia 23 e não poderia deixar de lhe desejar, por cá, um caminhão cheio de felicidades e alegrias nessa nova etapa que se inicia na sua vida. Parabéns, minha senhora!!

São João

Junho começa neste sábado e noises já está feliz não só porque há mais chances daquele friozinho básico (ajuda aí com previsões, Friale!), mas porque é tempo de comidinhas típicas dos nossos maravilhosos arraiais.

Bosque

Um dos mais tradicionais arraiais de Rio Branco, o da Cohab do Bosque, já está em plena atividade desde a semana passada. Os preços não são os mais camaradas, em compensação a qualidade é garantida. Vale a pena ir. E bora ouvir musiquinha caipira, meu povo…

Melhor que viajar só viajar com marido fotógrafo. A fotógrafa Andreia carvalho (pense num olhar divino para casamentos) foi passar uns dias em Buenos Aires e voltou praticamente com um book dos melhores lugares da cidade do tango…