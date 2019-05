Encerramento do Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul

No encerramento das atividades do Maio Amarelo, nesta sexta-feira, 31, no Teatro dos Naua, o diretor geral do Detran, Luís Fernando, anunciou a aquisição de novos bafômetros e mais investimentos na educação do trânsito em Cruzeiro do Sul, onde foram já registradas 7 mortes no trânsito além de 107 acidentes de janeiro a março deste ano. Luís Fernando parabenizou a CIRETRAN “que se destaca no Estado, com sua campanha constante de Educação no Trânsito”.

A chefe da CIRETRAN, Tainara Martins, cita que “ a Campanha Maio Amarelo termina, mas as nossas locais, seguem o ano inteiro e com os novos investimentos, vamos expandir nossas ações de prevenção”.

Além do diretor geral do Detran, chefes de quatro Companhias de Trânsito do Estado vieram para o encerramento das atividades de maio, promovidas pelo governo do Estado e prefeitura da cidade.