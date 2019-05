Cai 1,2% participação do Acre na indústria da construção no Brasil

A Associação de Docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) já está preparada para a segunda manifestação em defesa da educação pública que irá ocorrer na maioria das capitais do país nesta quinta-feira, 30, incluindo Rio Branco e cidades do interior do Estado. A mobilização está marcada para durar todo o dia, a partir das 8 horas, na Praça da Revolução, centro da cidade.

Desta vez, os manifestantes irão cobrar da bancada federal do Acre um posicionamento claro com relação aos cortes de verbas sugerido pelo Ministério da Educação (MEC) e a proposta da reforma da Previdência. O professor do curso de História da Ufac, Sávio Maia, é o atual presidente da Associação de Docentes da instituição. Segundo ele, este protesto tem uma pauta única, de interesse tanto de centrais sindicais, como de organizações locais.

“Envolve uma série de sindicatos, não apenas ligados à educação. A pauta dessa segunda jornada é em defesa da educação pública e contra a reforma da previdência”, afirma. A ideia é também chamar a sociedade para participar do ato, não apenas a comunidade estudantil. “Vamos sair do campo do servidor público, dos estudantes, ampliar o manifesto e ganhar mais a sociedade”.

O encontro pretende expor a situação das instituições públicas de ensino caso seja efetivado o corte de 30% nas verbas destinas pelo MEC. “O corte de verbas pode afetar as atividades de pesquisa, ensino e extensão, na estrutura, limpeza, alimentação e segurança da Ufac”.

A reitoria da instituição, em Rio Branco, garantiu que não há condições de iniciar o segundo semestre do ano, em agosto, se houver os cortes. “Impacta muito. A sociedade acreana vai ser muito atingida se esse corte for mantido”, diz o professor. Nas manifestações do último dia 15 de maio, houve protestos de estudantes e servidores públicos de Rio Branco, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó.

Posicionamento

De acordo com os organizadores do ato, há uma preocupação com relação à posição dos deputados federais do Acre quanto ao corte de verbas. A reitora da Ufac, Guida Aquino, esteve em Brasília reunida com a bancada federal do Estado e, segundo os docentes, não teve boa receptividade. “Do mesmo jeito com o ministro, também não teve nenhuma reposta quanto à demanda feita pelas universidades”.

Segundo Maia: “de todos os deputados, apenas três declararam suas posições. Um a favor dos cortes e dois contra”. Para ele, é fundamental que os acreanos conheçam o posicionamento dos parlamentares que elegeram. “Qual o papel que eles vão desempenhar nessa perspectiva de fechamento da Universidade. O ato de amanhã também vai fazer uma pressão nos parlamentares por transparência”.

Ataque

Os organizadores do ato também querem amenizar os ataques feitos através de redes sociais na internet para com as universidades públicas. “É um momento delicado, queremos mostrar que a defesa da educação é feita pelos alunos, professores, mas também pela da sociedade”.