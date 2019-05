Secretário de Saúde posta foto com Jair Bolsonaro: “Presidente tem imenso carinho pelo Acre”

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu no último dia 23 de maio nota pública em que afirma que a meta do governo é finalizar ainda este ano a ponte do Rio Madeira. A nota não contesta nem mantém as informações de que os recursos podem não ser suficientes para a conclusão das obras.

“O trajeto entre as margens do rio leva, em média, meia hora. Com a conclusão da ponte será possível romper o Madeira em poucos segundos”, diz o texto produzido pela assessoria de comunicação do Dnit.

