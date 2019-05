Roberto Vaz agradece a Gladson por nomeação da esposa, mas pede para tornar decreto sem efeito

O jornalista Roberto Vaz, um dos sócios proprietário do site ac24horas, informa que teve uma grata surpresa na manhã desta quinta-feira, 30, com a nomeação de sua esposa, Laires Azevedo, para ocupar o cargo em comissão CEC-7, na área de assistência social da Fundação Hospitalar do Acre.

O jornalista, ao tomar conhecimento da publicação pelo Diário Oficial, de imediato fez contato com o governador Gladson Cameli, a quem agradeceu o gesto, mas informou que “no momento a Laires se dedica a cuidar da mãe, dona Laura, e dos netos”. E justificou que a esposa já desempenha função pública, com carga horária menor.

Sobre os comentários de que o governador estaria comprando silêncio do site, Vaz apenas sorriu e fez questão de afirmar que exerce a profissão de jornalista com toda a liberdade e que “Gladson tem sido um dos mais democráticos governador; nunca interferiu na linha editorial do site ac24horas.com e nem pede favores sobre a publicação ou não de reportagens sobre suas ações e seu governo”.