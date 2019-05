ONG realiza evento de adoção de cães e gatos

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em estado avançado de decomposição no final da tarde desta quarta-feira (29) em uma fazenda no Ramal do Mundico, no Polo Benfica, em Rio Branco.

O cadáver que já estava aproximadamente quatro dias no local, foi encontrado em uma área de mata por um peão de uma fazenda.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O perito constatou que o homem estava com cortes profundo no pescoço e foi jogado pelos criminosos no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Até a manhã desta quinta-feira (30), o cadáver encontra-se sem identificação.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).

No local ninguém soube informar sobre o homicídio. A motivação do crime é desconhecida.