Moradora denuncia escuridão total em travessa do Ramal da Zezé

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse na tarde desta quarta-feira (29) que Jair Bolsonaro “tem carinho imenso pelo Acre” durante encontro com o presidente da República em Brasília. “Com o presidente Bolsonaro, entre outras coisas, falamos sobre programas importantes como o Mais Médico e projetos que vão melhorar a Saúde do Acre”, relatou o secretário acreano. “O presidente Bolsonaro tem um carinho imenso pelo nosso Estado e por nossa gente. Ele garantiu apoio às nossas ações”, completou Alysson, que aproveitou para convidar o ministro da Saúde, Henrique Mandetta a visitar o Acre.

A visita às autoridades federais ocorre pouco tempo depois que o governador Gladson Cameli prorrogou a situação de calamidade na saúde pública do Acre. Sobre isso, o secretário nada divulgou.