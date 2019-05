Maternidade do município de Tarauacá passa a realizar teste da orelhinha

Em uma entrevista à jornalista Rose Lima da TV 5, a servidora do PSL A.R.S.D.O, falou sobre o suposto caso de abuso sexual e roubo denunciado na Polícia Civil por meio do registro de um boletim de ocorrência, negou que tenha sido abusada.

A suposta vítima negou que tenha sido abusada. “Eu me conheço e sei que não fui abusada. Quando eu fui pra delegacia eu deixei bem claro que não tinha acontecido nada. Eu passei por diversos exames e foi comprovado que eu não fui abusada. Toda mulher se conhece e se tivesse acontecido comigo, eu saberia”, disse A.R.S.D.O.

A história, ao que parece, está longe do fim. Uma fonte próxima ao funcionário do PSL, J.F.C.S, citado no Boletim de Ocorrência, afirmou que o mesmo pretende entrar com uma ação por danos morais, calúnia e difamação contra a denunciante.