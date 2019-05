Manifestantes protestam em defesa da educação e contra a Reforma da Previdência, no Centro

Diante da polêmica criada em torno da posse do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o senador Sérgio Petecão (PSD) esclareceu na manhã desta quinta-feira, durante entrevista a Aldeia FM, que este foi o debate mais “sem futuro” que já se tratou a nível nacional. Petecão votou conforme as orientações das ruas (para que o Coaf permanecesse com o ministro da Justiça, Sérgio Moro), mas sabendo que o resultado não iria impactar em, praticamente, nada.

Bem ao estilo Petecão de ser, ele falou: “esse debate é de uma idiotice tão grande. Não ajuda em nada”. Para o coordenador da bancada federal do Acre em Brasília, não há diferença nenhuma entre o Coaf ficar ou não sob a posse de Moro, já que o ministro continuará a ter acesso ao Controle de Finanças de um jeito ou de outro.

Segundo Petecão, o próprio presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro assinaram um documento atestando que o Coaf deveria ficar no ministério da Economia. “Acho esse projeto o mais vaidoso que já passou pelo Senado. Qual a diferença do Coaf estar com o Moro ou não? Ele acessa esse Coaf de qualquer canto que ele estiver. A mídia deu um destaque grande para isso, que não tem a menor importância”, ressaltou.

O senador afirma que Moro é o grande mentor da estrutura do Coaf no país e, certamente, tem acesso a qualquer informação do sistema. “Estou preocupado em que a Câmara possa votar projetos realmente possam gerar dinheiro, renda e emprego para os municípios”.

O Senado aprovou na última terça-feira, 28, a alteração feita pela Câmara que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia.