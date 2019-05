Justiça manda indenizar passageiro que teve de vender os sapatos para comprar novo bilhete

Termina hoje, 30 de maio, a viagem que o o novo Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, ao Acre. Na última terça-feira (28), foi realizada uma reunião entre representantes da Suframa e do governo do Acre, no Gabinete do governador Gladson Cameli.

“Temos intenção de buscar parcerias que convergem no mesmo sentido das diretrizes governamentais da Suframa para sua área de atuação, capaz de proporcionar desenvolvimento econômico e regional. Nossa meta é retomar o crescimento econômico”, afirmou Cameli, acrescentando que as parcerias são essenciais para o avanço em áreas fundamentais, como em infraestrutura.

O governador Gladson Cameli destacou a atuação da Suframa na região, uma vez que sua política de administração de incentivos da ZFM permite a criação de empregos e renda no Estado, em especial com o advento das Áreas de Livre Comércio de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

Já na quarta-feira (29) o presidente da Suframa, Alfredo Menezes, definiu com representantes do comércio e da indústria do Acre um programa de educação fiscal nas cidades estratégicas (Brasileia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco).