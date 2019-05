Interno de Centro Socioeducativo foge enquanto aguardava atendimento social

O Adolescente R.N.M., de 17 anos, fugiu do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com o presidente do ISE, Rogério Silva, o menor infrator aproveitou as atividades que estavam ocorrendo fora do alojamento, e fugiu pela após força a passagem por uma grade.

“Esta unidade, ela tem uma metodologia diferente das demais, prestamos algumas atividades. São atividades fora do alojamento, o menor infrator estava participando de uma destas atividades, estava havendo uma apresentação dos professores que irão dar aula para o preparativo do Pré-Enem, uma parceria com Assembléia Legislativa do Estado, o adolescente aproveitou o momento e conseguiu fugir através da grade. Ele entrou em uma área de vegetação que fica na frente da unidade.

Vários agentes socioeducativos e a Polícia Militar estão em busca do menor fazendo diligências na área de mata.

Silva disse ainda que o menor, após ser apreendido, irá voltar ao alojamento fechado.

“Esse adolescente não esta preparado para ganhar o regresso, para voltar para o convívio da sociedade, da família, se conseguirmos recapturá-lo, iremos colocar no alojamento fechado”, concluiu o Presidente.