Diocese de Rio Branco celebra 20 anos da ordenação episcopal de Dom Joaquín

E foi justamente por meio de uma live ao vivo que a acreana Andreia Almeida de 40 anos, moradora de Jonville (SC) entrou em contato com o ac24horas pedindo ajuda para encontrar o pai que não ver há mais de 9 anos, desde que foi embora do Acre.

Ela conta que perdeu contato após mudar de número. “Eu perdi meu celular e não consegui mais contato. Já tem muito tempo que procuro pelo meu pai e não encontro. Sempre tive a esperança de voltar ao Acre, o tempo tá passando e infelizmente não sobra dinheiro e não sei se vou conseguir voltar algum dia em Rio Branco. Queria pelo ouvir a voz do meu pai ao telefone”, diz Andreia.

O nome de seu pai é Nildson Matos de Almeida. Ela não tem informações do paradeiro e da situação atual de seu genitor. “Meu pai era pedreiro e tinha um mercadinho pra ajudar a sustentar a família. Pelo que lembro era depois do bairro Abraão Alab. A última informação que tive é que ele não estaria mais no lugar. Eu quero muito a ajuda de vocês para pode reencontrar meu pai depois de tantos anos”, afirma Andreia.

Outra informação que pode ajudar a descobrir o paradeiro de seu Nildson é o nome de seus outros dois filhos, que seria Madson e Hudson.

Quem tiver informações sobre Nildson Matos de Almeida, deve entrar em contato com Andreia pelo número 47 9611-4070.