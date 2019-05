BR-364 continua interditada por moradores de comunidade e fila de veículos só aumenta

As ruas de Rio Branco foram tomadas por manifestantes na manhã de hoje (30), que protestam contra o corte da educação anunciada pelo governo Bolsonaro. Com faixas e cartazes, professores, estudantes e representantes da comunidade em geral, se uniram em coro contra o que chamam de desmonte da educação pública brasileira.

Outro ponto de reivindicação é a Reforma da Previdência. Puxada pelas entidades sindicais, os manifestantes cobram dos políticos acreanos a se posicionarem contra a reforma que é avaliada como um prejuízo aos trabalhadores do país.

Gritando palavras de ordem, a multidão percorreu diversas ruas do centro de Rio Branco, terminando com um ato no Terminal Urbano.

FOTOS: MANOEL FAÇANHA